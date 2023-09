Le FC Bassecourt fessé à domicile

Le FC Bassecourt s’incline lourdement au Stade des Grands-Prés. Les Vadais de 1re Ligue de football ont perdu contre Black Stars 6-2 samedi. Les Jurassiens avaient pourtant débuté la rencontre de la meilleuredes façons en ouvrant le score à la 8e minute de jeu par l’intermédiaire de Moustapha Trousseau. Le FC Bassecourt a ensuite encaissé 5 buts entre la 18e et la 45e minute de jeu. La 2e mi-temps a été moins riche en buts. Mohamed Camara a inscrit la 2e réalisation du FCB à la 66e. Les Jurassiens ont ensuite évolué a 10 contre 11 dès la 74e et l’expulsion du défenseur Fadel Niang. Black Stars a profité de cette supériorité pour faire trembler les filets vadais une dernière fois 4 minutes plus tard. Les hommes de Gaëtan Pierre perdent 2 rangs au classement après cette 2e défaite consécutive. Ils se retrouvent à la 11e place avec 6 longueurs de retard sur le top-5 mais un match supplémentaire. /fwo