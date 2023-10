Un « manque de réalisme » pour le FC Ajoie-Monterri

Le FC Ajoie-Monterri enchaîne avec un 3e match sans victoire. Il a perdu contre Old Boys 2-0 samedi à Courgenay en 2e ligue interrégionale de football. Le FCAM a concédé l’ouverture du score à la 20e minute de jeu avant d’encaisser le 2e but bâlois 4’ plus tard. C’est une défaite qui « fait mal » pour le responsable technique du FCAM, Michael Urrutia. Il indiquait à la fin de la rencontre que l’équipe ajoulote « a cruellement manqué de réalisme dans cette rencontre. On a fait plus que du beau jeu, on a eu des occasions mais on n’arrive pas à les mettre au fond ». Michael Urrutia ajoutait également que ce manque d’efficacité dure « depuis plusieurs matches. Quand ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas rentrer… ». Au classement, les hommes de Thierry Payet reculent d’une place. Ils occupent désormais le 7e rang avec 5 points d’avance sur la barre.