La marche en avant continue à Courtételle

Ça continue de rigoler chez les Verts. Le FC Courtételle a signé un troisième succès d’affilée samedi, 3-1 contre Muttenz. Ils font, ce samedi soir, partie d’un quatuor qui se partage la tête du classement de Première ligue de football avec Schötz, Black Stars et Soleure. Mais Schötz peut rester seul leader s’il ne perd pas dimanche à Thoune.

Le capitaine Tom Villemin est monté au front, réalisant un doublé têtu ! Il a ouvert le score au quart d’heure et inscrit le but de la victoire à la 69e minute. Les Bâlois avaient égalisé dans les arrêts de jeu de la première mi-temps… et c’est en toute de fin de rencontre que Nathan Ducommun a assuré la victoire des Verts. Courtételle aborde ainsi le derby de dimanche prochain à Bassecourt (14h30) dans les meilleures conditions. /clo