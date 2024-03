Le FC Courtételle cède à 10

Le FC Courtételle perd un match au sommet. Il s’est incliné 3-1 contre Black Stars samedi à domicile en 1re Ligue. Les footballeurs vadais ont pris les devants dès la 8e grâce à une réussite d’Antoine Rossé. Le tournant du match s’est produit quelques minutes plus tard, lorsque Nathan Ducommun commettait une faute dans les 16 m, sanctionnée d’un penalty et d’une expulsion. Les Bâlois ont profité de l’occasion pour égaliser. Les « vert » ont tenu à 10 contre 11 jusqu’à la 64e, avant d’encaisser un 3e but 12 minutes plus tard. « On a fait un bon début match, mais après 10 minutes l’arbitre tue le match. Il y a faute, mais je trouve que la double sanction était vraiment sévère. On a essayé de se créer des occasions sur balle arrêtée, mais ce n’est pas venu. On reçoit un but à la 64e et ça nous coupe les jambes pour la fin du match. Je pense qu’ils étaient prenables aujourd’hui même s'ils sont en haut du classement, donc c’est un peu dommage », analyse le capitaine du FCC Tom Villemin.