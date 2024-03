Stabilité au FC Ajoie-Monterri

Le FC Ajoie-Monterri veut s’éloigner de la zone rouge. L’équipe jurassienne de 2e ligue interrégionale de football attaque samedi sa deuxième partie de saison par un déplacement à Liestal. Les protégés de Thierry Payet pointent au 8e rang du classement, à six points de la barre. Les Ajoulots vont miser sur la stabilité pour assurer rapidement le maintien et lorgner vers le haut du tableau.





Deux arrivées, deux départs

Le contingent d’Ajoie-Monterri n’a en effet que très peu évolué durant l’intersaison. Deux arrivées sont à signaler, celles des joueurs à vocation offensive Ilhan Ajrulai (en provenance de Diaspora, 2e ligue) et Gauthier Couchot (en provenance de Grandvillars, France). Le FCAM déplore toutefois deux départs, ceux du gardien Reynald Bourquin (FC Erguël) et de l’attaquant Ilyes Zoubir (séjour à l’étranger). La préparation a été réussie pour la troupe ajoulote avec six victoires engrangées contre des formations de 2e ligue et une défaite contre Bassecourt, pensionnaire de 1re Ligue. Le FCAM serait bien inspiré de reprendre le championnat pied au plancher. Il affronte Liestal, Bosporus et Concordia Lausanne d’ici à fin mars, trois équipes qui sont très proches des hommes de Thierry Payet au classement. Des points engrangés rapidement permettraient aux Jurassiens d’accrocher la première partie de tableau… si ça devait moins bien se passer, la barre se rapprocherait dangereusement de la troupe ajoulote... /mle