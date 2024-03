Le FCC muet à Langenthal

Le FC Courtételle lâche de nouveaux points sur la route. Une semaine après sa première victoire en championnat en 2024, les footballeurs vadais n’ont pas pu faire mieux que 0-0, samedi soir, sur le terrain de Langenthal, une formation qui se bat pour son maintien en 1re Ligue. Les deux formations ont eu leurs chances dans ce duel, mais le dernier geste a fait défaut. Le nouveau portier du FCC Ibrahima Sisse a pu fêter un premier blanchissage à ce niveau de jeu. Sa formation a même fini à dix après l’expulsion de Clément Mottaz pour un second avertissement (81e). Avec ce nul, Courtételle recule à la 5e place du classement et compte désormais six points de retard sur Rotkreuz, 2e.





David Quain cédera sa place

Au terme de ce duel, le FC Courtételle a communiqué que son entraîneur David Quain ne sera plus sur le banc la saison prochaine. Le Français a refusé l’offre de prolongation qui lui a été soumise, selon le comité du FCC, qui va se mettre à la recherche de son successeur. /mle