Le FC Ajoie-Monterri « décolle enfin »

Une victoire qui fait du bien « au moral et à la tête » pour le FC Ajoie-Monterri. La formation ajoulote de 2e ligue interrégionale de football s’est imposée sur la plus petite des marques 1-0 contre Schöftland samedi soir à domicile. Elle remporte ainsi sa première victoire depuis la reprise après deux matches nuls et une défaite. Le FCAM a inscrit l’unique but de la rencontre à la 2e. Une passe de Mattéo Philippe lobait la défense et permettait à Joris Gester, seul face au but, de marquer « la 1re occasion de la rencontre », selon le responsable technique du club ajoulot, Michael Urrutia. La suite de la rencontre a été un véritable combat entre les deux formations. Les Argoviens ont « poussé fort » en 2e mi-temps. Un joueur de l’équipe adverse a écopé d’un carton rouge à la fin du match après « des réclamations auprès de l’arbitre ». « Ce sont trois points qui font vraiment du bien », indiquait Michael Urrutia. Cette victoire permet au FC Ajoie-Monterri de prendre ses distances sur la barre. Il occupe la 7e place à cinq longueurs de la zone rouge. /fwo