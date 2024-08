Défaite rageante pour le FC Courtételle

Le FC Courtételle cale contre un gros morceau de 1re Ligue. Les footballeurs vadais ont perdu 2-1 contre Black Stars samedi pour leur premier match devant leur public en championnat. Ils sont mal rentrés dans leur rencontre et ont encaissé 2 buts aux 8e et 18e minutes. Les Jurassiens se sont ensuite relevés à la demi-heure et ont réduit l’écart à 5 minutes du thé grâce à Hugo Casano. La seconde période a été dominée par le FCC face à des Bâlois qui ont défendu et joué presque uniquement en contre. Les « vert » ont poussé pour égaliser et n’étaient pas loin d’y parvenir, mais le gardien de Black Stars a répondu présent malgré plusieurs imprécisions. Les 450 spectateurs du Centre Sportif ont cru à l’égalisation dans le temps additionnel, mais la frappe du capitaine Tom Villemin a été très légèrement déviée par le portier adverse et a terminé sa course sur le poteau. /cra