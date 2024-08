Les retrouvailles malheureuses des SR Delémont

Les SR Delémont n’aborderont pas leur 1er tour de Coupe de Suisse en pleine confiance. Battus samedi dernier à Bienne, ils ont connu le même sort ce samedi soir à la Blancherie qu’ils retrouvaient trois mois et demi après leur dernier match sur la pelouse delémontaine. Les « jaune et noir » ont été surpris par la réserve de Zurich 2-1 dans le championnat de Promotion League de football. Auteur d’une 1re demi-heure insipide et mené dès la 4e minute de jeu, le collectif jurassien a nettement haussé son niveau de jeu par la suite mais s’est fait poignarder en rupture. Son compteur reste ainsi bloqué à 0 après deux matches. Développement suit. /nje