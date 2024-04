La Blancherie se refait une beauté

Près de 70% du gazon sera enlevé cette semaine. L’idée est de ressemer de la matière plus adaptée au aléas climatiques. Les tracteurs et autres machines ont donc envahi la pelouse. Dans un premier temps, le but est d’enlever du gazon tous les déchets morts et l’humus en surplus. Une fois ce travail accompli, l’entreprise va faire des micro-fentes sur tout le terrain pour y injecter plus de 150m3 de sable. « L’idée est de rééquilibrer toute la structure, car le sol est devenu trop humifère. Il faut donc introduire beaucoup de sable pour que le drainage se fasse bien », explique Jean-Michel Monin. Pour finir, de nouvelles semences seront effectuées afin de rééquilibrer les graminées et surtout limiter la présence de pâturin annuel, une substance qui porte préjudice aux terrains de sports.

Il faudra attendre entre deux et trois mois, selon la météo, pour refouler la pelouse de La Blancherie dans de bonnes conditions. Ces travaux permettront de maintenir le terrain dans un bon état durant cinq à six ans, selon Jean-Michel Monin. /lge