Le FC Ajoie-Monterri muet à Guin

Le FC Ajoie-Monterri battu en terre fribourgeoise. La formation de 2e ligue interrégionale de football s’est inclinée 2-0 contre Guin samedi. Une semaine après son succès dans le derby contre Tavannes/Tramelan, les Ajoulots ne sont pas parvenus à dérocher des points pour la deuxième fois consécutive. Le FCAM avait encaissé un but avant la pause. Il n’est toutefois jamais parvenu à revenir dans cette rencontre et a finalement concédé le but du break à la 54e. Malgré la défaite, les hommes de Thierry Payet restent du bon côté de la barre. Ils occupent la 12e place avec une petite longueur d’avance sur le premier relégable. Le FC Ajoie-Monterri tentera de retrouver le chemin des filets le week-end prochain à domicile face à Ueberstorf. /fwo