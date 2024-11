La bonne opération du FC Ajoie-Monterri

Le FC Ajoie-Monterri passera la fin d’année au chaud, c’est déjà acté. La formation jurassienne de 2e ligue interrégionale de football a dominé Binningen 1-0, jeudi soir en terre bâloise. Le FCAM est bien entré dans son match et est parvenu à ouvrir le score grâce à un but de la tête d’Idrissa Soumah. Il a ensuite fait preuve de solidarité pour tenir ce score jusqu’au bout, prouvant encore une fois ses bonnes dispositions défensives. Les Ajoulots disposent en effet de la deuxième meilleure défense actuelle avec une moyenne d’un but encaissé par match. Au classement, Ajoie-Monterri grimpe provisoirement au 6e rang avant les matches du week-end et compte sept points d’avance sur le premier relégable Tavannes/Tramelan. /mle