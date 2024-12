Noah Saner quitte le FC Courtételle. L’ailier de 23 ans n’évoluera plus le tour prochain avec la formation de 1re Ligue de football jurassienne. Il rejoindra son club formateur le FC Courrendlin/Courroux en 2e ligue, pour plus de temps de jeu. Noah Saner a vécu la promotion en 4e division. Il a fait une petite cinquantaine d’apparition sous les couleurs du FCC pour un but marqué. Pour rappel, Courtételle a engagé Eliott Périat il y a quelques jours. /lge