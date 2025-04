Victoire de haut de tableau pour le FC Courtételle

Le FC Courtételle retrouve le chemin du but et de la victoire. Il s’est imposé 3-1 sur le terrain de Langenthal samedi en 1re Ligue de football. La formation de François Marque a débloqué le tableau d’affichage à la demi-heure de jeu sur une tête de son capitaine Tom Villemin, avant de concéder un penalty transformé dans la foulée. Les visiteurs ont repris l’avantage à la 52e par l’intermédiaire d’Antoine Rossé, avant de sceller le score à la 76e sur une réussite de Quentin Specker. « On a ouvert la marque un peu contre le cours du jeu, mais on a ensuite bien maitrisé la 2e mi-temps. C’est une belle victoire méritée dans l’ensemble face à une équipe de haut de classement. La semaine passée, nous avons manqué plein d’occasions et aujourd’hui nous avons été chirurgicaux avec trois beaux buts, ça fait du bien », a confié à RFJ le président du FCC Vincent Jolidon, soulagé que son équipe fasse à nouveau trembler les filets après deux matches nuls et vierges.

Le FC Courtételle grimpe à la 5e place, juste derrière son adversaire du jour, avec quatre longueurs de retard sur le podium. /emu