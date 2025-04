Le FC Courtételle battu par le leader

Le FC Courtételle n’a pas tenu le choc face au leader. Les footballeurs vadais se sont inclinés 3-0 contre la réserve de Grasshopper samedi au Centre Sportif. Ils mettent ainsi fin à une série de quatre rencontres consécutives sans défaite. La marche était trop haute pour le FCC. Les Zurichois ont montré leur supériorité dès la 7e minute de jeu et l’ouverture du score sur un coup franc direct. Ibrahima Sissé a touché le ballon du bout des doigts mais n’est pas parvenu à dévier sa trajectoire. L’équipe visiteuse a doublé l’écart avant le thé en faisant trembler les filets jurassiens à la 37e.

Les « vert » sont revenus des vestiaires avec d’autres intentions. « Nous avons réalisé une bonne entame de deuxième mi-temps », indiquait le directeur sportif du FC Courtételle, Silvio Rossé, à la fin de la rencontre. Les efforts vadais n’ont pas été récompensés, au contraire… Les moins de 21 ans de Grasshopper ont assuré leur victoire en marquant le dernier but à la 59e. « Ils ont été supérieurs, plus vifs et ont effectué un gros pressing », ajoutait Silvio Rossé.

Le FCC recule à la 7e place du classement et possède quatre longueurs de retard sur le podium. Il tentera de se rattraper le week-end prochain dans le derby de 1re Ligue contre Bassecourt. /fwo