Le FC Ajoie-Monterri coule dans le derby

Le FCAM concède une quatrième défaite consécutive en championnat, une troisième avec plus de trois buts encaissés. Il recule au 7e rang et voit le podium s’éloigner à 8 longueurs. « Il faut relever la tête, il reste encore six matches. Il faut qu’on arrive à montrer du caractère et montrer qu’on a le niveau pour jouer la première partie de tableau », conclut Gabriel Rondez. /cra