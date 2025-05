Le FC Bassecourt s’incline sur la plus petite des marges

Le FC Bassecourt ne trouve plus le chemin des filets. La formation de 1re Ligue de football s'est inclinée 1-0 contre Prishtina Berne dimanche après-midi sur la pelouse des Grands-Prés. Le FCB n’a plus gagné depuis quatre matches. Il n’est même pas parvenu à marquer le moindre but dans ces dernières sorties.

Les hommes de Lulzim Hushi n’ont pas trouvé la solution contre la deuxième meilleure équipe de leur groupe. Les Bernois ont inscrit l’unique réalisation de la rencontre à la 37e minute de jeu. Le gardien jurassien Cyril Schwendimann a été trompé par une tête au deuxième poteau sur corner.

Le FC Bassecourt n’a plus grand-chose à jouer dans cette fin de championnat. Il occupe la 11e place du classement à deux matches du terme de la saison. Les Vadais pointent à 9 points du podium. /fwo