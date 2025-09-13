Le FC Ajoie-Monterri est resté dans le bus

Le FC Ajoie-Monterri a été pris à froid. Il s’est incliné 2-1 à Thalwil samedi en 2e ligue interrégionale de football lors d’une rencontre qui a commencé avec vingt minutes de retard en raison de ralentissements sur la route. La formation de Thierry Payet a encaissé l’ouverture du score sur une tête lors de la première minute du match, avant d’être déjà menée de deux longueurs à la 12e. Les Jurassiens ont réduit l’écart à la 69e grâce à Abdoulaye Traore, sans parvenir à refaire leur retard. « On n’était pas trop dans le match en 1re mi-temps, mais on s’est bien repris en 2e. On est revenu au score, on a fait le pressing et on aurait pu égaliser. C’était un match très physique qui ne s’est pas joué à grand-chose. On a payé notre début de match. C’est peut-être aussi lié à ce déplacement où on est arrivé 30 minutes avant le coup d’envoi. Ce sont les aléas d’être dans ce groupe avec des déplacements en banlieue zurichoise », a expliqué à RFJ le président du FCAM Jean Baptiste Petignat.

Les Ajoulots pointent provisoirement juste au-dessus de la zone rouge avec quatre points en quatre matches. /emu