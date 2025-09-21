Les SR Delémont croquent le FC Bassecourt

Pour leurs retrouvailles en 1re Ligue, les protégés d’Anthony Sirufo sont allés prendre le ...
Les SR Delémont croquent le FC Bassecourt

Pour leurs retrouvailles en 1re Ligue, les protégés d’Anthony Sirufo sont allés prendre le meilleur 2-1 sur la troupe de Lulzim Hushi dimanche après-midi aux Grands-Prés.

Les SR Delémont d'Abdoulaye Koté (en blanc) ont pris le meilleur sur le FC Bassecourt de Quentin Bourquard dimanche après-midi aux Grands-Prés (photo : Georges Henz). Les SR Delémont d'Abdoulaye Koté (en blanc) ont pris le meilleur sur le FC Bassecourt de Quentin Bourquard dimanche après-midi aux Grands-Prés (photo : Georges Henz).

Rien de tel qu’un derby pour renouer avec la victoire. C’est la performance signée par les SR Delémont ce dimanche après-midi. Ils ont battu le FC Bassecourt 2-1 à l’occasion de la septième journée du championnat de 1re Ligue. Réalistes, ils ont fait la différence en première période en voyant même leur hôte être réduit à dix dès la 40e minute de jeu. Sur la pelouse des Grands-Prés, les footballeurs de la capitale jurassienne empochent leur troisième succès de la saison et signent un sixième match de rang sans défaite (trois victoires et trois nuls) pour grimper au 4e rang du classement à un point du podium et à quatre unités du leader. Le FCB, lui, ne décolle pas avec une quatrième rencontre consécutive sans victoire (un nul et trois défaites). Il stagne à la 14e place avec deux points de marge sur la zone rouge. Développement suit. /msc  


 

