Le FCAM accroché par la lanterne rouge

Le FC Ajoie-Monterri s’est fait surprendre par la lanterne rouge de 2e ligue interrégionale. Sur le terrain du FC Uster, les Ajoulots ont été tenus en échec 1-1 samedi et glissent au 8e rang du classement avec quatre points d’avance sur la barre, tandis que les Zurichois quittent la dernière place mais restent relégables. /nmy