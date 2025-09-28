Le FCAM accroché par la lanterne rouge

Le FC Ajoie-Monterri a concédé le nul 1-1 sur le terrain du FC Uster samedi en 2e ligue interrégionale ...
Le FC Ajoie-Monterri a concédé le nul 1-1 sur le terrain du FC Uster samedi en 2e ligue interrégionale.

Les Ajoulots ont raté le coche chez le dernier. (Photo : Georges Henz) Les Ajoulots ont raté le coche chez le dernier. (Photo : Georges Henz)

Le FC Ajoie-Monterri s’est fait surprendre par la lanterne rouge de 2e ligue interrégionale. Sur le terrain du FC Uster, les Ajoulots ont été tenus en échec 1-1 samedi et glissent au 8e rang du classement avec quatre points d’avance sur la barre, tandis que les Zurichois quittent la dernière place mais restent relégables. /nmy


 

