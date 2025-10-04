Le FC Ajoie-Monterri se rapproche de la barre

Le FC Ajoie-Monterri se rapproche dangereusement de la zone rouge. La formation de 2e ligue interrégionale de football s’est inclinée sur la plus petite des marges samedi soir à Kirchberg. Elle a perdu 1-0 contre les Bernois. Le FCAM recule au 11e rang du classement. Il ne compte plus qu’une petite longueur d’avance sur le premier relégable.

Les hommes de Thierry Payet ont encaissé l’unique but de la rencontre à la 70e. Ils n’ont, une fois de plus, pas trouvé le chemin des filets. Le FC Ajoie-Monterri n’a marqué qu’à sept reprises en autant de matches depuis le début de la saison. Il tentera de se montrer plus réaliste mercredi sur la pelouse de Dornach, 3e du classement. /fwo