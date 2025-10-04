Le FC Ajoie-Monterri se rapproche de la barre

Les Ajoulots ont perdu sur le plus petit des scores 1-0 contre Kirchberg samedi en 2e ligue ...
Le FC Ajoie-Monterri se rapproche de la barre

Les Ajoulots ont perdu sur le plus petit des scores 1-0 contre Kirchberg samedi en 2e ligue interrégionale de football. Ils ont un point d’avance sur la zone rouge.

Thierry Payet et le FC Ajoie-Monterri n'ont trouvé la solution contre Kirchberg. (Photo : archives/Georges Henz) Thierry Payet et le FC Ajoie-Monterri n'ont trouvé la solution contre Kirchberg. (Photo : archives/Georges Henz)

Le FC Ajoie-Monterri se rapproche dangereusement de la zone rouge. La formation de 2e ligue interrégionale de football s’est inclinée sur la plus petite des marges samedi soir à Kirchberg. Elle a perdu 1-0 contre les Bernois. Le FCAM recule au 11e rang du classement. Il ne compte plus qu’une petite longueur d’avance sur le premier relégable.

Les hommes de Thierry Payet ont encaissé l’unique but de la rencontre à la 70e. Ils n’ont, une fois de plus, pas trouvé le chemin des filets. Le FC Ajoie-Monterri n’a marqué qu’à sept reprises en autant de matches depuis le début de la saison. Il tentera de se montrer plus réaliste mercredi sur la pelouse de Dornach, 3e du classement. /fwo


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Super League: le derby zurichois pour Grasshopper

Super League: le derby zurichois pour Grasshopper

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 22:25

Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart

Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:35

Premier League: changement de leader

Premier League: changement de leader

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:33

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:03

Articles les plus lus

Le FC Courtételle défait à Schötz

Le FC Courtételle défait à Schötz

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 18:49

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:03

Premier League: changement de leader

Premier League: changement de leader

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:33

Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart

Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:35

Le FC Bassecourt regoûte à la victoire

Le FC Bassecourt regoûte à la victoire

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 18:30

Le FC Courtételle défait à Schötz

Le FC Courtételle défait à Schötz

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 18:49

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:03

Premier League: changement de leader

Premier League: changement de leader

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:33

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 09:47

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 15:35

Le FC Bassecourt regoûte à la victoire

Le FC Bassecourt regoûte à la victoire

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 18:30

Le FC Courtételle défait à Schötz

Le FC Courtételle défait à Schötz

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 18:49