Le FC Ajoie-Monterri passe dans la zone rouge

Le FC Ajoie-Monterri subit une nouvelle défaite et tombe dans la zone de relégation. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale se sont inclinés contre Liestal 2-0 dimanche après-midi à Courgenay. Ils ont encaissé l’ouverture du score à la demi-heure de jeu et n’ont pas su réagir. Le FCAM a vu ses espoirs d’égalisation s’effacer en fin de match en concédant le but du break à la 79e.

Ajoie-Monterri subit un troisième revers de rang et passe du mauvais côté de la barre. Il compte deux points de retard sur le premier non-relégable Uster. /cra