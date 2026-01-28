Benjamin Roth au FC Courtételle

Le gardien jurassien gardera la cage du FCC lors du deuxième tour en 1re Ligue de football ...
Le gardien jurassien gardera la cage du FCC lors du deuxième tour en 1re Ligue de football. Il arrive du FC Bienne.

Benjamin Roth a déjà eu l'occasion de s'illustrer avec le FC Courtételle en match amical le week-end passé à Muttenz. (Photo : archives Georges Henz) Benjamin Roth a déjà eu l'occasion de s'illustrer avec le FC Courtételle en match amical le week-end passé à Muttenz. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Courtételle signe un joli coup sur le marché des transferts. Selon nos informations, Benjamin Roth s’est engagé avec la formation jurassienne de 1re Ligue de football. Le gardien jurassien de 23 ans arrive du FC Bienne où il était titulaire en Promotion League lors du premier tour. Benjamin Roth a suivi son cursus de formation dans notre région, passant notamment par Neuchâtel Xamax. Il avait disputé la première rencontre amicale de l’hiver avec le FCC le week-end passé à Muttenz. /mle


