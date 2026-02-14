Le plein de confiance, mais un élément en moins pour le FC Bassecourt

Le FC Bassecourt conclut sa préparation par une victoire. Les footballeurs vadais se sont imposés sur le terrain de La Chaux-de-Fonds 4-2 vendredi soir à l’occasion de leur dernier match de préparation avant la reprise du championnat de 1re Ligue. L’attaquant Quentin Specker s’est offert un triplé, alors que Valentin Nushi a aussi ajouté son nom au tableau des buteurs. Le FCB fait le plein de confiance à une semaine de son déplacement chez le leader de 1re Ligue, Grasshopper M21.





Changement de maillot, mais pas de couleurs pour Robin Hushi

Le FC Bassecourt l’a emporté sans Robin Hushi, qui aurait décidé de troquer son maillot « jaune et noir » pour un autre, celui des SR Delémont. Le milieu de terrain de 18 ans a disputé 16 matches pour deux réussites sous le maillot du FCB cette saison. /cra