Reprise différée pour le FC Courtételle

Le FC Courtételle doit patienter avant de rechausser les crampons en compétition officielle. La reprise du FCC en 1re Ligue de football est retardée. Les hommes de François Marque ne joueront pas ce samedi à Buochs. La pelouse du club de Suisse centrale n’est pas en état pour accueillir cette rencontre. Courtételle devrait donc retrouver la compétition samedi 28 février avec la réception de Langenthal au Centre sportif. /mle