Le FC Courtételle doit patienter avant de rechausser les crampons en compétition officielle. La reprise du FCC en 1re Ligue de football est retardée. Les hommes de François Marque ne joueront pas ce samedi à Buochs. La pelouse du club de Suisse centrale n’est pas en état pour accueillir cette rencontre. Courtételle devrait donc retrouver la compétition samedi 28 février avec la réception de Langenthal au Centre sportif. /mle
Reprise différée pour le FC Courtételle
L’équipe vadaise ne reprendra pas le championnat de 1re Ligue ce week-end. Son match à Buochs ...
RFJ
Sur le même sujet
- 14.02.2026 - 22:02 Ajoie-Monterri et Courtételle se quittent bons amis
- 11.02.2026 - 11:04 Baptiste Stroppolo file chez le voisin
- 28.01.2026 - 09:58 Benjamin Roth au FC Courtételle
- 22.12.2025 - 10:22 Silvio Rossé démissionne de ses fonctions au FC Courtételle
- 22.11.2025 - 18:19 Le FC Courtételle passera l’hiver au chaud
Actualités suivantes
Articles les plus lus
Benfica-Real: Vinicius dénonce un acte « raciste et lâche »
Football • Actualisé le 18.02.2026 - 06:55