Reprise différée pour le FC Courtételle

L'équipe vadaise ne reprendra pas le championnat de 1re Ligue ce week-end. Son match à Buochs est renvoyé à cause de l'état de la pelouse.
Reprise différée pour le FC Courtételle

L’équipe vadaise ne reprendra pas le championnat de 1re Ligue ce week-end. Son match à Buochs est renvoyé à cause de l’état de la pelouse.

Clément Mottaz et le FC Courtételle doivent patienter une semaine supplémentaire avant de retrouver le championnat de 1re Ligue. (Photo : archives Georges Henz) Clément Mottaz et le FC Courtételle doivent patienter une semaine supplémentaire avant de retrouver le championnat de 1re Ligue. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Courtételle doit patienter avant de rechausser les crampons en compétition officielle. La reprise du FCC en 1re Ligue de football est retardée. Les hommes de François Marque ne joueront pas ce samedi à Buochs. La pelouse du club de Suisse centrale n’est pas en état pour accueillir cette rencontre. Courtételle devrait donc retrouver la compétition samedi 28 février avec la réception de Langenthal au Centre sportif. /mle


 

