Encore une défaite pour les SR Delémont

Les SR Delémont battus en fin de match alors qu’ils évoluaient en supériorité numérique. La formation jurassienne de 1re Ligue de football s’est inclinée 2-1 contre Concordia Bâle samedi en terre rhénane. Elle concède ainsi une 13e rencontre consécutive sans victoire et stagne au fond du classement. Les SRD occupent le 15e rang, celui de premier relégable. Ils pointent provisoirement à deux longueurs du FC Bassecourt qui sera sur la pelouse dimanche.

Après une première mi-temps sans but, les SR Delémont ont été les premiers à faire trembler les filets. Samuel Ferreira da Silva a donné l’avantage au « jaune et noir » à la 55e. Une avance qui aura été de courte durée. L’égalisation de Concordia est tombée quatre minutes plus tard. Le club de la capitale jurassienne a pu profiter de jouer à 11 contre 10 durant le dernier quart d’heure de la rencontre après l’expulsion d’un Bâlois. Il n’a pas su profiter de cet avantage. Au contraire, les hommes de Lulzim Hushi ont concédé la défaite à la 93e minute. Le Bruntrutain Nohan Cuenat, ancien joueur du FC Bassecourt, est venu crucifier les Delémontains en inscrivant un but de la tête dans le temps additionnel.

Les SR Delémont doivent maintenant se concentrer sur un derby jurassien primordial dans la lutte contre la relégation. Ils affronteront Bassecourt jeudi à la Blancherie. /fwo