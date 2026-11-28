Abdallah Sima a signé un quintuplé qui a permis à Lens de s'imposer à Angers samedi (5-2). L'attaquant a réalisé un exploit qui ne s'était plus vu en Ligue 1 depuis 12 ans.

L'international sénégalais passé par Brighton a marqué aux 43e, 64e, 70e, 76e et 81e minutes, permettant aux Lensois, menés 1-0 puis 2-1 par les Angevins, de se relancer complètement et de s'imposer au stade Raymond-Kopa lors de la 12e journée, mettant fin à une série de trois matches sans succès. Selon la base de données statistiques Opta, il faut remonter au 26 octobre 2014 pour retrouver un quintuplé en Ligue 1: Carlos Eduardo avait marqué cinq buts pour Nice contre Guingamp au stade du Roudourou (7-2).

Bien avant, le dernier "cinq étoiles" du championnat français datait du 28 avril 1984 avec le... sextuplé du Messin Tony Kurbos face à Nîmes (7-3). Abdallah Sima n'est que le deuxième joueur de Lens à marquer au moins cinq buts dans un match du championnat de France de première division depuis l'après-guerre, après Ahmed Oudjani contre le Racing Paris, le 8 décembre 1963 (10-2).

/ATS