Le Servette FC et Lausanne-Sport se sont quittés sur le score de 0-0 au terme d'un derby lémanique léthargique, samedi soir à Genève. Les deux équipes font toujours du surplace en Super League.

Deux formations en panne de confiance, une pelouse dans un état discutable et un mercure en-dessous de zéro: pas mal d'ingrédients étaient réunis pour que le deuxième derby lémanique de la saison n'atteigne pas des sommets niveau spectacle.

Surprise il n'y a donc pas eu au Stade de Genève, où il a fallu attendre la 35e minute pour voir une des deux équipes réussir un tir cadré. Une tête pas assez puissante de Jesper Karlsson, qui n'a pas franchement inquiété Melvin Mastil.

Tout de même supérieur, Servette s'est procuré la meilleure occasion de la partie en début de deuxième période. Lancé sur la droite, Mathis Lambourde s'est présenté seul devant Mastil, mais l'ailier français n'a pas réussi à cadrer sa frappe (49e).

Penalty annulé

Solide derrière, Lausanne a bien failli tout perdre à la 90e minute lorsque l'arbitre a désigné le point de penalty pour une faute de Karim Sow sur l'entrant Matthew Wood. M. Kanagasingam est toutefois revenu sur sa décision après l'intervention de la VAR, provoquant la colère des plus de 9000 supporters genevois ayant bravé le froid.

Avec ce troisième match nul consécutif, le LS est toujours invaincu depuis le retour de Ludovic Magnin sur son banc. Mais l'écart entre la lanterne rouge et le barragiste Vaduz est toujours de trois points.

Le SFC, qui enchaîne un quatrième match sans victoire, patine quant à lui toujours dans le ventre mou. Et les Grenat sont bien plus proches de la queue du classement que de la tête...

/ATS