Jordane Hauert : « On doit se réveiller »

Une nouvelle page de l’histoire du HC Ajoie s’ouvre ce vendredi. Les « jaune et noir » seront dirigés par un autre entraîneur que Gary Sheehan pour la 1re fois depuis plus de huit ans. Ils se rendent à Bienne à 19h45 (en direct sur RFJ dès 19h30 avec notre consultant Martin Bergeron) pour renouer avec le championnat de National League après un mois de pause olympique. Et c’est Julien Vauclair qui sera à la barre. Le directeur sportif ajoulot va assurer l’intérim jusqu’au terme de la saison, faute d’avoir pu dénicher la perle rare. La dernière fois qu’un autre nom que Gary Sheehan est apparu sous la mention entraîneur du HCA en compétition officielle remonte au 16 février 2014. La troupe jurassienne disputait alors le dernier match de l’ère Jan Tlacil et s’inclinait face à Red Ice 5-4 à Martigny lors de l’ultime journée de la saison régulière de Ligue B.





« Tout le monde a quelque chose à prouver »



Pour ce derby à Bienne, les suiveurs du HC Ajoie devraient voir une équipe « qui essaie de performer et de gagner ». C’est en tout cas l’attente de Jordane Hauert. Le capitaine ajoulot bat le rappel des troupes. « Nous, les joueurs, on doit se réveiller, se bouger et il n’y a que ça à faire », dit-il au moment de retrouver la compétition. Il reste dix matches au menu des Ajoulots jusqu’au terme de la saison. Dix matches en l’espace de 16 jours jusqu’au 12 mars. « On ne veut pas se laisser abattre. Tout le monde a quelque chose à prouver jusqu’à la fin de la saison », poursuit le défenseur du cru.