Toujours un zéro pointé pour le HCA

Le HC Ajoie n'y arrive toujours pas. Sixième match et sixième revers ce samedi à Langnau où l'équipe jurassienne a perdu 4-1. Après dix premières minutes intéressantes, Ajoie a concédé deux buts en infériorité numérique aux 10e et 19e minutes. Un retard qu'il n'a jamais pu combler malgré le but de T.J. Brennan (34e). Langnau a refait le break quelques minutes plus tard sur un contre rondement mené. Toujours derniers de National League, les Jurassiens tenteront d'enfin débloquer leur compteur mardi contre Berne./clo