Anttoni Honka : « Une immense opportunité » de jouer pour le HC Ajoie

La légion finlandaise du HC Ajoie s’est étoffée ces derniers jours. Anttoni Honka, qui vient de fêter ses 25 ans, a connu ses premières heures en jaune et noir. Le défenseur s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le HCA en National League de hockey sur glace. Il est arrivé lundi et disputera son premier match ce vendredi à Zurich (à vivre en direct sur RFJ dès 19h30). Il portera le numéro 3.





Des compatriotes qui aident à l’intégration

Dès ses premières heures à Porrentruy, Anttoni Honka a pu profiter de l’encadrement de ses nouveaux coéquipiers nordiques Oula Palve, Julius Nättinen et surtout Jerry Turkulainen. « Ils m’ont beaucoup aidé », assure Anttoni Honka. Le nouveau défenseur du HCA connaît particulièrement bien le petit ailier ajoulot avec qui il a joué la saison passée dans le championnat finlandais. Si l’intégration a été bonne dans le vestiaire ajoulot, elle l’a également été sur la glace, selon le principal intéressé : « Je suis vraiment en forme. Je sors de presque un mois de préparation avec la franchise NHL de Carolina », explique le défenseur de 25 ans. Alors qu’il n’a pas été conservé outre-Atlantique, il a bondi sur l'offre du HCA : « C’est une immense opportunité pour moi dans un championnat très relevé. Je suis vraiment heureux d’être ici », s’exclame-t-il. Sur la glace, lors de l’entraînement, on remarque l’aisance de patinage d’Anttoni Honka : « Ce sera un atout important pour moi, car les patinoires sont grandes ici », précise-t-il, se qualifiant par ailleurs de joueur capable d’apporter une plus-value en zone offensive, tout en étant bien conscient que sa tâche première sera de défendre. A lui à présent d’apporter une touche d’efficacité et d’élégance à la défense du HCA. /mle