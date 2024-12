Le HC Delémont-Vallée conclut son année par une défaite

Le HC Delémont-Vallée s’incline pour son premier match après la séparation avec son entraîneur Gilles Voirol. Avec leur directeur technique Gabriel Meusy à la barre, les Jurassiens ont perdu 4-3 aux tirs au but sur la glace de Forward Morges samedi soir dans le championnat de 1re ligue de hockey sur glace. Face à un adversaire direct dans la lutte pour le maintien, ils sont mal entrés dans la rencontre et ont encaissé l’ouverture du score après cinq minutes de jeu. Heureusement, la réaction a été immédiate et Cyril Taillard a égalisé trois minutes plus tard. Les Vaudois ont repris les devants dans le deuxième tiers au retour des vestiaires, mais Thibaut Henry a remis les deux équipes à égalité à la 45e, alors que le HCDV jouait à cinq contre trois. Les Vadais ont encaissé un nouveau but à la 50e, mais sont restés concentrés et sont parvenus à revenir à 3-3 grâce à Swen Meusy, une nouvelle fois en supériorité numérique (55e). Finalement, la décision s’est faite aux tirs au but. Ils n’ont pas réussi à marquer et ont perdu la séance 1-0.

Le HCDV reste 11e avant-dernier de 1re ligue. Il revient à six unités de la 9e place occupée par Saastal qui permet d’éviter le tour contre la relégation. Les Delémontains peuvent maintenant profiter des fêtes. Leur prochain match est prévu le samedi 11 janvier prochain avec un déplacement sur la glace de Rarogne. /cra