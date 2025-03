Le HC Delémont-Vallée arrache un point

Le HC Delémont-Vallée n’a pas fait beaucoup d’avance. Les hockeyeurs jurassiens se sont inclinés 4-3 après les tirs au but à Reinach vendredi lors du tour de relégation de 1re ligue. Les Fantômes ont profité d’une supériorité numérique pour prendre les devants après seulement un peu plus de quatre minutes de jeu grâce à un but de Sven Jeanbourquin. Les Argoviens ont recollé au score en tout début de tiers médian. Ils ont récidivé dès les premières minutes de la dernière période, avant de prendre deux longueurs d’avance à la 54e, alors que le HCDV évoluait avec un homme de moins sur la glace. Les visiteurs ont bien réagi en réduisant l’écart en supériorité numérique par l’intermédiaire de Jonas Zinkl. Pablo Strub a ramené les Jurassiens à hauteur à 65 secondes de la sirène finale. Les deux formations n’ont pas réussi à se départager lors de la prolongation. Seul un joueur local est parvenu à trouver la faille lors de la séance des tirs au but, alors qu’aucun Delémontain n’a marqué son essai.

L’équipe de Thibaut Creuze marque le pas avec deux revers de rang. Elle prend la 2e place du groupe, avec une longueur d’avance sur le dernier relégable, mais deux matches de plus au compteur. /emu