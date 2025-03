Le HC Delémont-Vallée entretient un mince espoir

Le HC Delémont-Vallée entretient un petit espoir de maintien. La formation jurassienne s’est imposée 6-3 contre Saastal mardi soir devant son public à l’occasion de son ultime match dans le tour contre la relégation de 1re ligue de hockey sur glace. Le HCDV était obligé de remporter une victoire à trois points pour espérer continuer de militer dans cette ligue. L’équipe vadaise n’a toutefois plus son destin en main et devra attendre les résultats des autres équipes pour connaitre son sort. Les Fantômes remontent à la 2e place de ce mini-championnat. Ils ne comptent qu’un point de retard sur leurs deux poursuivants qui doivent encore jouer deux matches. Le dernier de ce classement pointe, quant à lui, à deux longueurs et il lui reste encore trois rencontres à disputer. Les deux dernières équipes de ce tour contre la relégation descendront en 2e ligue.

La formation valaisanne, déjà assurée de son maintien, a joué le jeu mardi soir dans le chef-lieu jurassien et a ouvert la marque à la 6e. Le HC Delémont-Vallée a recollé au score à la 17e grâce à une déviation de Leo Gygax sur un tir puissant de Quentin Gerber. Les Fantômes ont pris l’avantage après 51’’ de jeu dans le deuxième tiers grâce à Celien Gygax. Saastal est parvenu à revenir moins d’une minute plus tard. Loris Schluchter redonnait une longueur d’avance aux siens à la 24e mais les Valaisans ont, à nouveau, égalisé 11’ plus tard à 5 contre 3. Le but de la victoire a été inscrit par Sven Jeanbourquin, oublié dans le rond d’engagement, en infériorité numérique à 10’ du terme de la rencontre. Les Jurassiens ont finalement augmenté leur avance grâce à Loris Schluchter en power-play (58e) et Leo Gygax dans la cage vide (60e).