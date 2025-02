Une victoire importante pour le HC Delémont-Vallée

Le HC Delémont-Vallée décroche une première victoire à trois points dans le tour de relégation. La formation jurassienne s’est imposée 4-1 contre Reinach samedi soir devant son public. Il a fallu patienter pour voir les filets trembler dans la capitale jurassienne. Les deux gardiens ont gardé leur cage inviolée durant les deux premiers tiers. C’est à la 43e que les compteurs se sont débloqués grâce au but du delémontain Celien Gygax. Les Bâlois n’ont toutefois pas laissé leur chance passer et ont égalisé deux minutes plus tard en infériorité numérique. Le HCDV a profité de cette même pénalité pour reprendre l’avantage grâce à Swen Meusy à la 47e. Les hommes de Thibaut Creuze ont doublé la mise à cinq minutes du terme de la rencontre par l’intermédiaire de Cyril Taillard. Jiyan Kivanç est finalement venu sceller l’issue de la rencontre en inscrivant le dernier but jurassien à 15’’ de la sirène finale dans la cage vide.

Cette victoire permet au HCDV de conserver sa 2e place au classement de ce tour de relégation. Il possède le même nombre de points que le leader Lucerne. Les Fantômes ne possèdent toutefois qu’une petite longueur d’avance sur leurs deux poursuivants avec un match de plus au compteur. /fwo