Le HC Delémont-Vallée dans une situation précaire

Le HC Delémont-Vallée s’enfonce encore un peu plus. Les hockeyeurs jurassiens ont perdu un match capital vendredi soir dans le tour contre la relégation de 1re ligue. Ils se sont inclinés 6-2 contre Lucerne devant leur public. Malgré cette défaite, la quatrième consécutive, le HCDV n’est toujours pas condamné à la relégation. Il est toutefois dans une situation très compliquée. Les hommes de Thibaut Creuze occupent la 5e et dernière place du classement à deux points de leur adversaire du soir, premier non-relégable. Ils ont toutefois joué un match de plus que les Lucernois.

Les Fantômes avaient pourtant commencé la rencontre avec de très bonnes intentions. Ils menaient 2-0 après quatre minutes de jeu. Ken Steiner a trouvé l’ouverture du score à la 2e et Thibaut Henry a doublé la mise 2’ plus tard. Le HCDV a eu l’occasion d’augmenter son avantage dans le premier tiers mais a manqué de réalisme. Lucerne a réduit l’écart à la 6e avant d’égaliser après 27’’ de jeu dans le deuxième tiers. « On a bien commencé. On a mis beaucoup de pression et on a réussi à marquer, mais on a fait des erreurs. On a les mains qui tremblent et à la fin, ils ont eu plus de nerfs que nous », analysait le capitaine du HCDV, Cyril Taillard, à l'issue de la rencontre.