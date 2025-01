Inquiétudes autour de Petteri Nummelin

Un accident domestique tient pour l’heure Petteri Nummelin éloigné des patinoires. L’entraîneur-assistant du HC Ajoie s’est blessé il y a deux semaines à son domicile de Porrentruy. Si son absence était connue, le média finlandais « Iltalehti » s’est entretenu avec le technicien et a fait le point sur son état de santé.





Plusieurs parties du corps brûlées

Dans cet entretien, Petteri Nummelin revient sur les faits. Le Finlandais de 52 ans a reçu de l’eau chaude en maniant un tuyau qui alimente son sauna. L’ancien défenseur indique qu’il a pu rester conscient et qu’il a contacté un membre du HC Ajoie qui l’a amené à l’hôpital. Nummelin a ensuite été pris en charge au CHUV, à Lausanne. Plusieurs parties de son corps ont été touchées, à savoir la main, la poitrine et le visage, selon le média finlandais. La principale préoccupation pour l’entraîneur assistant de l’équipe jurassienne concerne ses yeux qui ont été atteints. L’ancien professionnel a dû garder les yeux fermés pendant de longues heures et éprouve aujourd’hui encore des difficultés à lire des messages, notamment. Il indique toutefois que sa vue s’améliore progressivement. Ses lésions à la peau l’empêchent par ailleurs d’être exposé au soleil et au froid. Il se rend régulièrement à l’hôpital universitaire de Bâle qui est spécialisé dans les lésions oculaires.





Des tâches à reprendre au sein du staff ajoulot

Compte tenu de l’évolution de ses blessures, il est actuellement impossible de déterminer la date de retour de Nummelin sur le banc du HC Ajoie. Le staff jurassien a indiqué la semaine passée à RFJ que les tâches du Finlandais avaient été reprises à l’interne, notamment la gestion du jeu de puissance, spécialité de l’ancienne gloire finlandaise. /mle