Trois de chute pour le HC Ajoie

Le HC Ajoie ne trouve plus les clés de la victoire. Il s’est incliné à Ambri 5-4 après les tirs au but samedi soir dans le championnat de National League, concédant sa troisième défaite consécutive. Les hockeyeurs jurassiens bouclent une semaine noire après les revers à Zurich et face à Davos. Il leur reste quatre matches pour retrouver une pleine confiance avant d’entamer les play-out. Développement suit. /fph