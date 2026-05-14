Pascal Bourquard : « On a besoin de plus de structure et d’exigence »

« Un club de National League évolue très vite. On travaille sur une vision à long terme ». C’est une des explications données par le nouveau vice-président du HC Ajoie Pascal Bourquard à la suite du changement de cap effectué jeudi par la formation jurassienne. Le club de hockey sur glace a annoncé, en un seul communiqué, un nouvel entraîneur, un assistant, un nouveau préparateur physique ou encore la rupture des contrats valables des attaquants Marco Pedretti et Matteo Romanenghi.

Autre évolution majeure, Pascal Bourquard prend donc la fonction de vice-président. La formation jurassienne veut ainsi se tourner vers l’avenir : « Si on veut être exigeant avec l’équipe, on doit aussi l’être avec nous-mêmes. On veut être un club moderne qui vit dans l’air du temps avec des décisions rapides », explique l’entrepreneur jurassien.