Pascal Bourquard : « On a besoin de plus de structure et d’exigence »

Le nouveau vice-président du HC Ajoie réagit à la suite des différents changements annoncés ...
Pascal Bourquard : « On a besoin de plus de structure et d’exigence »

Le nouveau vice-président du HC Ajoie réagit à la suite des différents changements annoncés jeudi par le club de National League de hockey sur glace.

Le HC Ajoie et son comité directeur veulent prendre un nouveau départ. (Photo : Georges Henz) Le HC Ajoie et son comité directeur veulent prendre un nouveau départ. (Photo : Georges Henz)

« Un club de National League évolue très vite. On travaille sur une vision à long terme ». C’est une des explications données par le nouveau vice-président du HC Ajoie Pascal Bourquard à la suite du changement de cap effectué jeudi par la formation jurassienne. Le club de hockey sur glace a annoncé, en un seul communiqué, un nouvel entraîneur, un assistant, un nouveau préparateur physique ou encore la rupture des contrats valables des attaquants Marco Pedretti et Matteo Romanenghi.

Autre évolution majeure, Pascal Bourquard prend donc la fonction de vice-président. La formation jurassienne veut ainsi se tourner vers l’avenir : « Si on veut être exigeant avec l’équipe, on doit aussi l’être avec nous-mêmes. On veut être un club moderne qui vit dans l’air du temps avec des décisions rapides », explique l’entrepreneur jurassien.

Pascal Bourquard : « Ce genre de communiqué montre que l’on avance. »

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Une confiance accordée à Julien Vauclair

Le comité directeur a pris les récentes décisions sportives. Il a voulu « prendre ses responsabilités » mais continue toutefois de faire pleinement confiance à son directeur sportif Julien Vauclair : « Tout le comité est content de lui. On travaille à l’unisson, on est en phase et on travaille sur le futur de ce club ».

L’expérimenté Ville Peltonen va donc prendre les rênes de l’équipe avec un nouveau staff. « Avec un entraîneur de ce calibre, on se doit aussi de l’épauler et avoir un staff solide. Je pense qu’on avance dans ce sens-là », analyse Pascal Bourquard. Le vice-président du HCA ajoute encore que les décisions liées au départ de Marco Pedretti et Matteo Romanenghi « ont été difficiles à prendre ». Le club ajoulot souhaite toutefois « remanier son équipe et avoir une vision sur le long terme ». /fwo


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