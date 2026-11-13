A 33 ans, Daniel Yule est un vétéran. Dimanche à Levi, le Valaisan va prendre part à son 135e slalom avec l'envie de revenir plus près des étoiles.

Sans aller jusqu'à parler de traversée du désert, Daniel Yule n'a pas eu souvent l'occasion de se réjouir ces derniers temps. Ou ne serait-ce que d'être content de lui. Parce que le skieur du Val Ferret n'a plus connu les joies d'un podium en Coupe du monde depuis bientôt trois ans. Il avait remporté le slalom de Chamonix en février 2024, alors qu'il avait terminé 30e sur le premier tracé. La dernière fois qu'il a pu se hisser dans le top 10? A Wengen en 2025 avec une 6e place.

La saison dernière, il n'a intégré le top 15 qu'à trois reprises (11e, 12e et 15e). Trop peu pour celui qui reste le slalomeur suisse avec le plus de succès (7 victoires) en Coupe du monde. Alors cet hiver, il l'aborde avec conviction après une bonne préparation en Nouvelle-Zélande. Lui, l'homme qui chérit la compétition, se réjouit d'être dans le portillon pour se battre contre le chrono et contre ses adversaires.

Plus axé sur l'entraînement

"J'ai quand même essayé cette année de mettre justement un petit peu plus l'accent sur l'entraînement. Je pense que des fois, c'était un peu trop facile de dire 'L'entraînement, ce n'est pas mon truc'. Cette année, je dirais que j'ai un petit peu augmenté mes attentes concernant les entraînements et je crois que j'ai réussi à montrer de bonnes choses."

Si Yule affiche toujours la soif de compétition, c'est aussi parce que l'ambiance au sein de l'équipe de Suisse de slalom ressemble à une famille. Les visages sont les mêmes depuis des années et les athlètes s'apprécient comme dans un sport d'équipe. Mais le spécialiste du virage court ne reste pas là juste pour rigoler avec les copains. "Il faut être honnête, en tant que sportif de haut niveau, je ne m'entraîne pas pour finir 10e. Après je pense que tout le monde réfléchit de la même manière. Ceci étant, c'est difficile de mettre vraiment des attentes chiffrées, mais j'ai envie de donner le maximum. Et je dirais que vers la fin de la saison dernière, j'ai montré de belles choses avec quelques très bons secteurs. Maintenant, il s'agira de faire ça sur deux manches et si je parviens à le faire, j'ai bon espoir d'arriver à régater devant."

Les Mondiaux, oui, mais il faut se qualifier

Après les JO en février à Bormio, le Valaisan avait laissé entendre que ces JO seraient ses derniers. Alors est-ce que les Mondiaux de Crans-Montana en février prochain seront ses derniers également? "Disons que potentiellement oui. Je crois que cela décrit bien les choses. Je n'ai pas vraiment de plan fixe en tête. Si tout va bien, je peux sûrement encore skier quelques années. Pour moi, il y a trois composantes: la santé, les résultats et le plaisir. Je dirais que les deux dernières saisons, il y a peut-être l'un de ces trois piliers qui a vacillé un petit peu. Alors à voir comment cela se déroule cet hiver."

Comme beaucoup de slalomeurs, Daniel Yule est Valaisan et l'optique des Mondiaux de Crans-Montana pas loin de la maison doit le titiller. Ou est-ce une obsession? "C'est sûr qu'on y pense un petit peu. Après, je pense que d'ici là, j'ai d'autres chats à fouetter, si je puis dire. On sait qu'en Suisse on dispose d'une équipe compétitive et qu'il s'agit déjà de se qualifier pour ces Mondiaux. Donc je dirais que pour l'instant, la priorité est là-dessus, mais c'est sûr qu'on y pense de temps à autre quand même."

Apprivoiser ses skis

Passé de Fischer à Atomic la saison dernière, le skieur du Val Ferret n'a pas encore vu l'aspect bénéfique de sa nouvelle marque de skis. Après une saison complète et une préparation, a-t-il le sentiment d'avoir apprivoisé ces nouvelles lattes? "J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un pas en avant cette année. Je dirais que ça a déjà commencé sur la fin de la saison dernière. J'ai changé de matériel, j'ai changé de 'serviceman' aussi et peut-être qu'au moment du changement, j'ai un petit peu sous-estimé tout le travail, le temps d'adaptation que cela demandait. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que si on arrive à de nouveaux endroits, qu'on découvre de nouvelles neiges ou des choses comme ça, on a une meilleure entente et on arrive beaucoup plus vite à trouver les bonnes solutions pour parvenir à skier à mon maximum."

Premier élément de réponse dimanche en Finlande.

/ATS