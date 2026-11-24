Chaque année, plus de 20'000 personnes se blessent au genou sur les pistes suisses. Le Bureau de prévention des accidents (BPA) réclame donc la mise au point de fixations de skis "intelligentes", car la technologie actuelle ne protège pas suffisamment les ligaments.

Près de 40% de tous les accidents de ski touchent le genou, a indiqué mardi le Bureau de prévention des accidents. Les conséquences pour les personnes concernées vont des opérations et des longues rééducations à des limitations dans la vie quotidienne. Les répercussions économiques sont également considérables: selon les calculs du BPA, les coûts liés à la santé et aux pertes de revenus s’élèvent à plus de 100 millions de francs par an.

Le BPA estime donc que l’un des principaux problèmes réside dans les limites de la technologie actuelle des fixations. Celles-ci fonctionnent selon le même principe depuis 35 ans. Certes, la fixation à déclenchement automatique, adaptée au poids, prévient efficacement les fractures de la jambe et de la cheville, mais lors de chutes par rotation à faible vitesse, la force exercée est souvent trop faible pour séparer le ski de la chaussure, tout en restant suffisamment importante pour léser le ligament croisé.

Développement peu avancé

Pour le BPA, il est grand temps de remédier à cette lacune en matière de sécurité. Une future fixation "intelligente" doit désormais être capable de détecter les schémas de mouvement dangereux et de contrôler plus précisément le moment où elle se déclenche. Selon le Bureau, il n’existe toutefois pas encore de solution prête à être commercialisée car le développement en est encore à un stade précoce.

Interrogé par l’agence de presse Keystone-ATS, le BPA a déclaré être en contact avec l’industrie, la recherche, le monde politique ainsi qu’avec des partenaires de prévention étrangers en Autriche et en Allemagne. De plus, une collaboratrice du BPA siège au comité de normalisation chargé des fixations de skis. Le centre de conseil examine actuellement les possibilités de démontrer la faisabilité technique et d’encourager la poursuite du développement.

Tout soutien financier éventuel devrait être axé sur l’utilité en matière de prévention et conçu de manière à ne pas fausser la concurrence, a ajouté le BPA. Il n’est pas encore en mesure de citer un montant concret, car la liste des partenaires participants n’est pas encore définie. Le développement de produits prêts à être commercialisés demeure toutefois du ressort de l’industrie.

Le comportement reste déterminant

Selon le BPA, il n’est pas encore possible de chiffrer de manière fiable, en pourcentage, le nombre annuel exact de blessures au genou que cette nouvelle technologie permettrait d’éviter. Le Bureau de prévention table toutefois sur un "important potentiel de prévention". Parallèlement, les obstacles techniques propres à l’environnement exigeant des sports d’hiver doivent encore être surmontés: citons notamment les températures extrêmes, l’humidité et les chocs.

En attendant, le BPA recommande de faire contrôler les fixations existantes dans un magasin spécialisé avant chaque saison. L’organisme a par ailleurs souligné que plus de 90% des accidents de ski sont des accidents individuels sans intervention extérieure. Une meilleure fixation n’empêche pas la chute en soi, mais en atténue simplement les conséquences.

/ATS