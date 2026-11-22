Meilleur Suisse, Tanguy Nef pointe au 7e rang après la première manche du slalom de Gurgl, remportée par le Norvégien Timon Haugan.

Loïc Meillard n'a pu faire mieux que le 17e temps, alors que le favori Lucas Pinheiro Braathen a connu l'élimination.

Toujours en quête d'un premier podium en Coupe du monde, Tanguy Nef a concédé 0''78 à Timon Haugan, lequel devance de 0''01 son compatriote Atle Lie McGrath (2e). Le Genevois, champion olympique 2026 de combiné par équipe en compagnie de Franjo von Allmen, pointe à 0''34 du 3e Armand Marchant.

Deuxième du géant de Sölden et 3e du slalom de Levi dimanche dernier, Loïc Meillard a en revanche manqué son affaire sur ce premier parcours, pourtant tracé par son coach Julien Vuignier. Le skieur d'Hérémence n'a pas trouvé le bon rythme dans le brouillard et sous la neige de Gurgl, perdant au final 1''70 sur Timon Haugan.

Mais le champion olympique et du monde de la discipline est encore en course pour un top 10, voire même un top 5. Ce n'est pas le cas de Lucas Pinheiro Braathen: le Brésilien, qui espérait devenir le premier skieur à gagner les trois premières courses d'une saison depuis Bode Miller en 2004/05, a enfourché après 10'' de course.

Au moins un autre Suisse pourra disputer la deuxième manche (dès 13h30). Le Valaisan Daniel Yule a réalisé le 13e chrono, se montrant plus rapide que Loïc Meillard pour 16 centièmes. Matthias Iten est quant à lui parti à la faute tout en haut du parcours.

/ATS