Lucas Pinheiro Braathen veut conserver sa couronne à Levi

Le premier slalom de Coupe du monde de la saison aura lieu dimanche à Levi. Et Lucas Pinheiro Braathen veut conserver sa couronne.

Vainqueur l'an dernier en Finlande, le Brésilien se verrait bien récidiver. Surtout qu'il a déjà commencé la saison en trombe avec sa victoire à Sölden en géant. Pour cette 14e course masculine sur la Levi Black, on peut s'attendre à une bonne performance de Clément Noël, vainqueur en 2024 et 2e en 2019 et 2025. Ne pas non plus négliger Henrik Kristoffersen, monté six fois sur le podium en Finlande et gagnant en 2014 et 2019.

Côté suisse, on ne compte que deux podiums. Daniel Yule avait fini 3e en 2019, alors que Loïc Meillard avait lui aussi pris la 3e place en 2024. L'année passée, Meillard avait pris la 14e place. Tanguy Nef (21e et Daniel Yule (22e) avaient manqué leur course.

A noter que Giuliano Fux n'a pas été retenu. Le Valaisan de 21 ans est pourtant un vrai talent. Il a remporté un slalom de Coupe Sud-Américaine cet été à Ushuaïa et a terminé 3e d'un slalom FIS à Diavolezza mercredi.

Sept Helvètes seront au départ. En plus des trois déjà cités, Ramon Zenhäusern, Luca Aerni, Matthias Iten et Joel Lütolf seront de la partie.

/ATS