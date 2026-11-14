Fin de saison pour Mélanie Meillard

La skieuse neuchâteloise établie en Valais s’est rupturé les ligaments croisés. Cela signifie ...
Fin de saison pour Mélanie Meillard

La skieuse neuchâteloise établie en Valais s’est rupturé les ligaments croisés. Cela signifie que sa saison est terminée, annonce SwissSki.

Mélanie Meillard a chuté vendredi. (photo : Swiss Ski) Mélanie Meillard a chuté vendredi. (photo : Swiss Ski)

Mélanie Meillard a chuté vendredi lors d’un entraînement de slalom à Levi, se blessant au genou droit. Une IRM effectuée samedi à Genève a révélé des lésions aux deux ménisques ainsi qu’une rupture du ligament croisé antérieur. La saison de la skieuse de 28 ans est donc d’ores et déjà terminée.

Mélanie Meillard sera opérée dans les prochains jours.

« C’est difficile à accepter de me blesser à la veille du début de la saison, surtout après une excellente préparation estivale. Mais je connais le chemin à parcourir et je ferai tout pour revenir plus forte », a déclaré Mélanie Meillard. /comm-aju


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