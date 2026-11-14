Aicher triomphe, déception pour Rast et Holdener

Camille Rast et Wendy Holdener n'ont pas vécu le scénario rêvé à Levi. La Valaisanne a terminé 11e, juste derrière sa compatriote, alors qu'Emma Aicher a triomphé pour la première fois en slalom.

L'Allemande n'a pas tremblé. Après avoir signé le meilleur chrono sur le premier tracé, elle a confirmé en deuxième manche pour décrocher son premier succès dans la discipline. L'Albanaise Lara Colturi (+0''43) et l'Autrichienne Katharina Truppe (+0''50) complètent le podium.

Grâce à ce succès, la polyvalente Emma Aicher, prétendante au gros globe de crystal à 23 ans, décroche une première victoire en slalom après cinq podiums dans la discipline la saison dernière.

Déception en revanche dans le camp suisse. Comme sur le premier tracé, où elle avait signé le 4e temps, Rast a eu de la peine sur le plat. Elle n'a pas non plus su trouver le même relâchement dans le mur que le matin, terminant au final à 2''11 de la tête. La Valaisanne, qui n'a jamais fait mieux que 5e en Laponie, n'a toujours pas trouvé la clé pour dompter cette piste qui ne lui convient pas au mieux.

Huitième de la première manche à seulement 12 centièmes de la Vétrozaine, Holdener a commis une faute dans le mur qui lui a été fatale pour jouer le podium. Elle a signé le 10e chrono avec 1''92 de retard.

Belle performance pour Höpli

Seule autre Suissesse à s'être qualifiée, Aline Höpli, partie avec le dossard 41, a réalisé une belle performance pour terminer au 14e rang, le meilleur résultat de sa carrière. La St-Galloise a remonté 11 positions en signant le 4e meilleur temps de la deuxième manche.

Mélanie Meillard, blessée à l'entraînement la veille, n'avait pas pris le départ en Laponie.

Avec la victoire d'Aicher, c'est la première fois depuis 2014 qu'une coureuse ne s'appelant pas Mikaela Shiffrin (9 victoires à Levi et qui a fait l'impasse sur cette course) ou Petra Vlhova (5 succès, 16e samedi pour son retour dans la discipline après une longue blessure) triomphe sur la "Black".

/ATS