Sans Mikaela Shiffrin, Rast peut-elle s'imposer à Levi?

Victorieuse de cinq des six derniers slaloms à Levi, Mikaela Shiffrin sera l'immense absente en Finlande samedi pour le premier slalom de l'hiver. La chance pour Camille Rast?

Les statistiques dans la petite station de Laponie donnent le tournis: depuis dix ans, Shiffrin (8 victoires depuis 2016) et la Slovaque Petra Vlhova (5 victoires) ont régné sans partage sur la "Black" et il faut remonter à 2014 et à la Slovène Tina Maze pour trouver une autre skieuse victorieuse à Levi.

La donne devrait enfin changer samedi. Shiffrin, quasiment imbattable la saison dernière entre les piquets serrés, a décidé de se concentrer cet hiver sur le géant et le super-G et a choisi de ne pas faire le voyage en Finlande tandis que Vlhova, qui vient tout juste de retrouver la Coupe du monde après plus de deux ans d'absence due à une grave blessure à un genou, est encore loin de son meilleur niveau.

La chance de Rast

Plusieurs prétendantes peuvent donc espérer gagner le renne promis à la vainqueure. Aucune Suissesse n'a réussi à s'imposer en 25 slaloms dans la station finlandaise.

Wendy Holdener a fini trois fois 2e (2016, 2019 et 2022), à chaque fois derrière Shiffrin. Elle aura certainement son mot à dire. Cinquième en 2024, Camille Rast n'est pas sur sa piste de prédilection en Laponie. Mais en l'absence de Shiffrin, la Valaisanne de 27 ans peut clairement enfiler le costume de favorite.

Attention toutefois aux Allemandes. La polyvalente Emma Aicher, prétendante au gros globe de cristal à 23 ans, est toujours en quête d'une première victoire entre les piquets après cinq podiums dans la discipline la saison dernière. Et Lena Dürr compte cinq podiums sur cette piste!

Deuxième l'an dernier à 1''66 de Shiffrin, l'Albanaise de 19 ans Lara Colturi peut prétendre elle aussi à sa première victoire en Coupe du monde.

/ATS