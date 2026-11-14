Slalom dames: Camille Rast 4e de la première manche

Camille Rast a signé le quatrième chrono de la première manche du premier slalom de la saison ...
Slalom dames: Camille Rast 4e de la première manche

Camille Rast joue le podium à Levi.

Photo: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Photo: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti

Camille Rast a signé le quatrième chrono de la première manche du premier slalom de la saison à Levi. La Valaisanne et Wendy Holdener pointent à plus d'une seconde de la leader Emma Aicher.

Rast compte 1''02 de retard sur l'Allemande, qui mène le bal avec 36 centièmes d'avance sur l'Albanaise Lara Colturi et 88 sur la Croate Zrinka Ljutic. La Valaisanne a connu des difficultés à générer de la vitesse sur la partie plate du haut de la piste, malgré une très belle performance dans le mur, s'offrant le meilleur 3e secteur.

Sa compatriote Holdener s'est classée 8e, avec 1''20 de retard sur la tête. La Schwytzoise a commis une erreur sur le haut, sans réussir à la compenser ensuite.

Troisième Suissesse à s'élancer parmi les 30 premières, Eliane Christen est reléguée à 3''56 et devrait manquer la qualification pour la deuxième manche.

Aicher vise un premier succès en slalom

Il faudra une deuxième manche d'exception pour permettre aux Suissesses de rattraper leur retard sur Aicher. L'Allemande de 23 ans est toujours en quête d'une première victoire entre les piquets après cinq podiums dans la discipline la saison dernière.

Vainqueure surprise du géant d'ouverture de la saison à Sölden il y a trois semaines, l'Américaine Paula Moltzan a été éliminée. La reine de la discipline Mikaela Shiffrin (8 victoires à Levi depuis 2016) n'est pas au départ, elle qui se concentre cette année sur le géant et le super-G.

/ATS


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