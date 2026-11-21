Seulement 18e de la première manche, la Valaisanne Camille Rast s'est hissée au 5e rang final du deuxième slalom de la saison samedi à Gurgl.

La victoire est revenue à l'Albanaise Lara Colturi (20 ans), qui offre à son pays un premier succès historique en Coupe du monde.

Trop prudente dans une première manche où elle a dû composer avec une visibilité réduite, Camille Rast a su lâcher les chevaux sur le second tracé, dans de meilleures conditions. La vice-championne olympique de slalom a ainsi pris les commandes avec 1''05 d'avance sur sa compatriote Selina Egloff, 20e le matin et 15e au final.

La Valaisanne a certes compris que cette performance ne suffirait pas pour réaliser une folle "remontada". Elle a néanmoins pu grimper jusqu'à la 5e place, permettant au slalom féminin helvétique d'obtenir un... 80e top 10 consécutif en Coupe du monde. Elle échoue à 0''93 de Lara Colturi, et à 0''63 de la 3e Anna Swenn Larsson. Le podium est complété par Sara Hector (2e à 0''27),

Championne de Suisse en titre de la spécialité, Selina Egloff a quant à elle inscrit, à 25 ans, ses premiers points en Coupe du monde. La Grisonne, qui avait fait ses débuts sur le Cirque blanc en novembre 2019, n'était jusqu'à samedi jamais parvenue à se hisser en deuxième manche.

Deux autres Suissesses sont parvenues à se classer dans le top 30, malgré l'élimination de Wendy Holdener le matin. Aline Höpli a confirmé partiellement sa 14e place décrochée une semaine plus tôt à Levi en se classant 19e. Eliane Christen, 12e - et meilleure Suissesse - en première manche, a pour sa part fini 17e.

/ATS