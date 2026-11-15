Deuxième podium d'affilée pour Loïc Meillard

Deuxième course de la saison, et deuxième podium pour Loïc Meillard. Deuxième du géant de Sölden ...
Deuxième podium d'affilée pour Loïc Meillard

Loïc Meillard a pris la 3e place du slalom de Levi dimanche.

Photo: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Photo: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti

Deuxième course de la saison, et deuxième podium pour Loïc Meillard. Deuxième du géant de Sölden fin octobre, le skieur d'Hérémence s'est classé 3e du slalom de Levi dimanche en Coupe du monde.

La victoire est revenue, comme à Sölden, au Brésilien Lucas Pinheiro Braathen.

Huitième de la première manche à 1''08 de Braathen, Loïc Meillard s'est montré bien plus percutant sur le second parcours. Seul Lucas Pinheiro Braathen, impressionnant le matin, et Clément Noël, 2e à 0''56 du Brésilien au final, ont fait mieux que le champion olympique de la discipline.

Loïc Meillard a aussi profité des sorties de piste de William Hansson (5e de la manche initiale) et de Joshua Sturm (3e le matin) pour confirmer l'excellence de sa forme. Il n'avait jusqu'ici obtenu que deux top 10 en six slaloms disputés sur la piste Levi Black, avec un 3e rang (en 2024) comme meilleur résultat.

Tanguy Nef, qui avait réalisé le 13e chrono sur le premier parcours, doit quant à lui se contenter d'un 12e rang, à 1''86 du vainqueur et à 0''93 de Meillard. Le Genevois a commis une faute rédhibitoire dans le mur et voit sa série de top 10 consécutifs en Coupe du monde de slalom s'arrêter à quatre.

Troisième et dernier Helvète qualifié pour une deuxième manche bien plus sélective que la première, Daniel Yule a terminé quant à lui 16e. Le Valaisan, 20e sur le tracé initial, a perdu trop de temps dans le mur pour espérer un meilleur sort dans le premier des treize slaloms programmés dans cet exercice 2026/27.

/ATS


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