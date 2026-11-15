Slalom: Meillard 8e de la 1re manche, Pinheiro Braathen en tête

Loïc Meillard a signé le 8e temps de la première manche du slalom de Coupe du monde de Levi ...
Slalom: Meillard 8e de la 1re manche, Pinheiro Braathen en tête

Lucas Pinheiro Braathen a réussi une démonstration en 1re manche à Levi.

Photo: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Photo: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti

Loïc Meillard a signé le 8e temps de la première manche du slalom de Coupe du monde de Levi dimanche matin. Le champion olympique de la discipline est à plus d'une seconde du leader provisoire.

Sans avoir commis de grosse faute, Loïc Meillard a concédé 1''08 à Lucas Pinheiro Braathen. Le skieur d'Hérémence ne pointe toutefois qu'à 0''24 de la troisième marche du podium provisoire, occupée par l'Autrichien Joshua Sturm, porteur du dossard 27.

Lucas Pinheiro Braathen a en effet réalisé une démonstration sur le revêtement verglacé de la piste Levi Black. Le Brésilien a relégué son plus proche poursuivant, le Français Clément Noël, à 0''65. Seuls quatre skieurs ont lâché moins d'une seconde.

Deuxième meilleur Suisse dans cette première manche, Tanguy Nef est pour sa part 13e. Le Genevois a lâché 1''38 sur Pinheiro Braathen. Daniel Yule, 20e à 1''66, a également décroché son ticket pour la deuxième manche (dès 13h heure suisse).

/ATS


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